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Güney Afrika'dan İsmail Heniyye'nin Suikastına Kınama

Güney Afrika, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı kınadı ve uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:47
Güney Afrika'dan İsmail Heniyye'nin Suikastına Kınama

Güney Afrika'dan İsmail Heniyye'ye Suikast Kınaması

Güney Afrika Cumhuriyeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye karşı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Dikkat Çeken ifadeler

Açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen hava saldırısında Dr. İsmail Heniyye'nin öldürülmesini kınamaktadır," ifadesine yer verildi. Açıklamada, Heniyye ailesine ve Filistin halkına taziyeler sunulmuş ve "Suikast, bölgedeki gergin durumu kötüleştirecektir" denildi.

Kapsamlı Soruşturma Talebi

Güney Afrika, suikastın ardından kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm tarafları gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınmak için azami itidat göstermeye çağırıyoruz," diye ekledi.

Heniyye'nin Rolü ve Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Heniyye’nin Gazze’de barışın sağlanması için çalışan müzakere ekibinin önemli bir parçası olduğu belirtildi. Güney Afrika, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi, uygulanan saldırganlıkların durdurulması ve İsrail'in yasa dışı işgali karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini yineledi. Ayrıca, "Sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesini haklı çıkaracak hiçbir durum yoktur," ifadeleri dikkat çekti.

Hamas Liderinin Tahran Ziyareti ve Suikast

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da yapılan hava saldırısının ardından, Heniyye'nin kaldığı yere yönelik düzenlenen saldırıyı duyurmuştu. Hem İran hem de Hamas, bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıldığı belirtildi.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’ın yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştır.

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