Güney Afrika'dan Küresel Sumud Filosu'na Güvenli Geçiş Çağrısı

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan açıklama

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na güvenli geçiş sağlanması çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, filonun hem Filistin halkının acil insani ihtiyaçlarına dikkati çekmek hem de Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunmak amacıyla yola çıktığı vurgulandı.

Bakanlık, zorlu koşullar altında filonun güvenli geçişini kolaylaştıran hükümetlere teşekkür etti ve "Güney Afrika, uluslararası toplumu filonun engelsiz ve güvenli geçişini sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, filoya katılan 23 Güney Afrika vatandaşı'nın çabalarının takdirle anıldığı belirtildi.

Metinde ayrıca şu uyarıya yer verildi: "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk normlarının korunması, tüm tarafların, sivillerin hayatına ve insani misyonları koruma yükümlülüklerine riayet etmesi hayati önem taşımaktadır."

Bakanlık çağrısında, uluslararası toplumun harekete geçmesi ve insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılması için adımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.