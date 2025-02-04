Güney Afrika Maden Bakanı Mantashe'den ABD'ye Maden Satışını Durdurma Çağrısı

Güney Afrika'nın Zengin Maden Kaynakları ve ABD İlişkisi

Güney Afrika Maden Bakanı Gwede Mantashe, zengin maden kaynaklarına sahip Afrika ülkelerinin ABD'nin tehditlerine karşı maden satışını durdurmalarını istedi. Cape Town'da gerçekleştirilen 2025 Indaba Afrika Madencilik Yatırımları Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında Mantashe, Afrika'nın maden kaynaklarını ABD'ye karşı bir koz olarak kullanması gerektiğini dile getirdi.

Tehditlere Karşı Dik Duruş

Mantashe, Afrika ülkelerinin ABD'nin tehditlerinden korkmaması gerektiğinin altını çizerken, "Bir kamulaştırma yasası çıkardığımız için ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'yı fon sağlamayı kesmekle tehdit ediyor. Bize para vermiyorlarsa, biz de onlara maden vermeyelim" dedi.

Aslında Güney Afrika, kıtanın altın, elmas gibi değerli madenlerinin yanı sıra manganez, bakır, kömür, nikel, kobalt, titanyum, lityum ve nadir toprak mineralleri gibi endüstriyel açıdan önemli maden rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. Mantashe, bu durumun dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "ABD madenlerimizi alıp fonlamayı keseceğini söylüyor. Hayır, kıtada sahip olduğumuz madenlerimiz var. Bizler dilenci değiliz" şeklinde konuştu.

Güney Afrika Hükümeti ve Trump İlişkileri

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, geçtiğimiz 24 Ocak'ta, hükümete beyazlara ait toprakları tazminatsız kamulaştırma yetkisi veren 2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası'nı imzalamıştı. Trump, bu gelişmelere tepki olarak açıklamasında, Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını ifade ederek, bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını duyurdu.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, Trump'ın iddiaları reddedilerek, "Hiçbir araziye el konulmadı" belirtildi. Ayrıca, Güney Afrika'nın HIV/AIDS programının yüzde 17'sini oluşturan PEPFAR yardımı hariç ABD'den aldığı başka bir fon olmadığı vurgulandı.

Güney Afrika, 2025 itibarıyla yaklaşık 44 bin beyaz çiftçinin, ülkenin 100 milyon hektarlık tarım arazilerinin yüzde 61'ine sahip olduğunu bildiriyor. Bu yıl 31'incisi düzenlenen Indaba Afrika Madencilik Yatırımları Zirvesi, kıtanın madencilik sektöründeki en büyük etkinliği olarak dikkat çekiyor.