Güney Afrika, Mozambik Sınır Kapısını Yeniden Kapatma Kararı Aldı

Güney Afrika, Mozambik Sınır Kapısını Yeniden Kapatıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti, 9 Ekim 2024'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından şiddet olayları nedeniyle önemli bir karar aldı. Ülkenin ana sınır kapısı olan Lemombo Sınır Kapısı, geçici olarak kapatıldı.
Güney Afrika Sınır Yönetim Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Lemombo Sınır Kapısı'ndan geçişlerin geçici süreyle askıya alındığı belirtildi. Bu kararın, Güney Afrikalı ve Mozambikli üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen istişareler sonrasında alındığı vurgulandı.
Mozambik'teki Şiddet Olayları ve Seçim Süreci
Güney Afrika, geçtiğimiz yıl 10-12 Aralık tarihlerinde eşit şekilde Mozambik'teki protestocuların Lemombo Sınır Kapısı bölgesine hareket eden kamyon ve araçları hedef alması üzerine bu kapıyı kapatmıştı.
Mozambik'te ise 9 Ekim 2024 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin adayı Daniel Chapo zafer elde etti. Chapo, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 71Venancio Mondlane ise Podemos Partisi’nden oyların yüzde 20 Ancak seçimlerde ve oy sayım işlemlerinde hile yapıldığına dair iddialar, muhalefet partilerinin ülke çapında protesto çağrısında bulunmasına yol açtı. Bu olaylar neticesinde yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetti.
Ancak seçimlerde ve oy sayım işlemlerinde hile yapıldığına dair iddialar, muhalefet partilerinin ülke çapında protesto çağrısında bulunmasına yol açtı. Bu olaylar neticesinde yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetti.