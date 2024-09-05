Güney Afrika Sağlık Bakanları M Çiçeği Salgını İçin Toplandı

Güney Afrika Ülkelerinin Sağlık Bakanları Salgınla Mücadele İçin Toplandı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi 16 ülkenin sağlık bakanları, M çiçeği salgınına yönelik tedbirleri görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

SADC tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının amacı, bölgedeki M çiçeği salgını ile mücadele için gerekli önlemleri değerlendirmek ve üye ülkeler arasında işbirliği sağlamaktı.

M Çiçeği Salgınının Durumu ve Uzman İşbirliği

Bakanlar, toplantıda M çiçeği salgınının bölgedeki durumuna ilişkin ihtiyaçları ele alarak, insan, hayvan ve çevre sağlığı alanlarında uzmanlar arasında işbirliğini teşvik ettiklerini ifade etti.

Ulusal Müdahale Planları ve Kaynakların Hareketi

Açıklamada, toplantının çok sektörlü ulusal M çiçeği müdahale planları geliştirilmesi ve uygulanması için üye ülkeleri davet ettiği belirtildi. Ayrıca, salgının üstesinden gelmek için finansal kaynakların ve insan kapasitelerinin harekete geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Teknik Komitenin Rolü ve İzleme Süreci

SADC Sağlık Protokolü'nün uygulanmasının önemli olduğu ifade edilerek, çok sektörlü teknik komitenin düzenli toplantılar yapması, M çiçeği salgınının durumunu değerlendirmesi ve sağlık bakanlarından oluşan sektör komitesine rapor vermesi karara bağlandı.