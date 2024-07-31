Güney Carolina Yüksek Mahkemesi İdam Cezasını Onayladı

Güney Carolina'da İdam Cezası Hükmü

ABD'nin Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna dair önemli bir karar aldı. Mahkeme, başvurusu yapılan davayı değerlendirerek, idam mangası, ölümcül enjeksiyon ve elektrikli sandalye gibi yöntemlerle ölüm cezasının uygulanabilir olduğuna hükmetti.

Mahkeme Kararı Detayları

Yüksek Mahkeme'nin beş üyesi, mahkumların 2011 yılında, eyaletin idam uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle açtıkları davayı inceledi. Mahkeme, infaz kararları için tercih edilebilecek üç yöntemin de yasal çerçevede kabul edileceğine karar verdi. Bu bağlamda, mahkumlar infaz yöntemini seçerken, en az acı vereceğini düşündükleri yöntemi tercih edebilecekler.

İnfazların Yeniden Başlama Durumu

Bu karar, eyalette infazlara kapı aralarken, uygulamaların ne zaman yeniden başlayacağı ve ölüm cezası mahkumlarının avukatlarının bu karara itiraz edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Ölüm Cezası Mahkumları Sayısı

Güney Carolina'da şu anda 32 kişi ölüm cezasına çarptırılmış durumda. ABD'de ölüm cezasının 1976 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlamasından bu yana, Güney Carolina'da toplamda 43 mahkum idam edildi. Bu mahkumların büyük bir kısmının infaz yöntemi olarak zehirli iğneyi seçtiği belirtiliyor.