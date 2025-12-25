Güney Gazetesi 50. Yılını Kutladı: Mersin'de Yarım Asır

Güney Gazetesi 50. Yılını Kutladı

Mersin'de yarım asırlık yayın serüveni

Güney Gazetesi, Mersin'de günlük yayımlanarak basın hayatında 50'nci yılını doldurdu.

1975'te duayen gazeteci Ali Adalıoğlu yönetiminde tipo baskı ile yayın yaşamına başlayan gazete, tarafsız habercilik anlayışı ve özgün yorumlarıyla Mersin basın tarihinde önemli bir yer edindi.

Yarım asırlık yayın serüveni boyunca birçok gazeteciye okul olan gazete, kentin hafızasında iz bırakan yayın organları arasında yer aldı. Gazete çalışanları 50. yıllarını pasta keserek kutladı.

Güney Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu, gazetenin tipo baskıdan ofset baskı ve dijital teknolojilere geçişini hatırlatarak şunları söyledi:

"Güney Gazetesi, okurlarından aldığı güç ve tam bağımsız habercilik anlayışıyla 50’nci ve sonraki yıllarda da Mersin’den Türkiye’ye ışık tutmayı sürdürecektir"

Adalıoğlu ayrıca, meslekte de 50'nci yılını doldurmanın gurur ve onurunu yaşadığını ifade etti.

GAZETE ÇALIŞANLARI DA 50. YILLARINI, PASTA KESEREK KUTLADI.