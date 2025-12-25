DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Güney Gazetesi 50. Yılını Kutladı: Mersin'de Yarım Asır

Mersin'de günlük yayımlanan Güney Gazetesi, 1975'ten beri sürdürdüğü yayın hayatında 50. yılını kutladı; çalışanlar ve kurucusu Ali Adalıoğlu kutlamaya katıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:19
Güney Gazetesi 50. Yılını Kutladı: Mersin'de Yarım Asır

Güney Gazetesi 50. Yılını Kutladı

Mersin'de yarım asırlık yayın serüveni

Güney Gazetesi, Mersin'de günlük yayımlanarak basın hayatında 50'nci yılını doldurdu.

1975'te duayen gazeteci Ali Adalıoğlu yönetiminde tipo baskı ile yayın yaşamına başlayan gazete, tarafsız habercilik anlayışı ve özgün yorumlarıyla Mersin basın tarihinde önemli bir yer edindi.

Yarım asırlık yayın serüveni boyunca birçok gazeteciye okul olan gazete, kentin hafızasında iz bırakan yayın organları arasında yer aldı. Gazete çalışanları 50. yıllarını pasta keserek kutladı.

Güney Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Adalıoğlu, gazetenin tipo baskıdan ofset baskı ve dijital teknolojilere geçişini hatırlatarak şunları söyledi:

"Güney Gazetesi, okurlarından aldığı güç ve tam bağımsız habercilik anlayışıyla 50’nci ve sonraki yıllarda da Mersin’den Türkiye’ye ışık tutmayı sürdürecektir"

Adalıoğlu ayrıca, meslekte de 50'nci yılını doldurmanın gurur ve onurunu yaşadığını ifade etti.

GAZETE ÇALIŞANLARI DA 50. YILLARINI, PASTA KESEREK KUTLADI.

GAZETE ÇALIŞANLARI DA 50. YILLARINI, PASTA KESEREK KUTLADI.

GAZETE ÇALIŞANLARI DA 50. YILLARINI, PASTA KESEREK KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
5
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması