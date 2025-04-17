Güney Kafkasya'da İşbirliği Güçleniyor: Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Heyetleri Tiflis'te Toplandı

Güney Kafkasya'da İşbirliği Güçleniyor

Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri, Güney Kafkasya'da işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Toplantıya katılan heyetlerdeki isimler arasında, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan yer aldı.

Toplantıda Öne Çıkan İfadeler

Bakan Botchorishvili, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik hedeflerini bildirdi. Botchorishvili, "Bizi birleştiren ve bugün bu masanın etrafında bir araya getiren şey, Gürcistan'ın bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarların belirlenmesi yönündeki samimi arzusudur" ifadelerini kullandı.

Botchorishvili ayrıca, Güney Kafkasya'nın muazzam bir potansiyele ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı: "Güney Kafkasya, birlikte gerçekleştirebileceğimiz muazzam bir potansiyele ve stratejik öneme sahip bir bölgedir."

Toplantının Amacı ve Önemi

Toplantının, bölgenin refahı, istikrarı ve sürdürülebilir kalkınması için ülkeler arasındaki karşılıklı yarar sağlayan, pratik, üçlü işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirten açıklamada, bu işbirliğinin mevcut formatlarla çelişmediği belirtildi. İlgili açıklamada, "Bu toplantı, üç komşu ülkenin yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini inşa etme yönündeki ek çabasını temsil ediyor" denildi.

Güney Kafkasya'da işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, açıklamalarda bulundu.

Güney Kafkasya'da işbirliğini güçlendirmek amacıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, açıklamalarda bulundu.