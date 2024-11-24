Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığına Protesto

Güney Kıbrıs'ta ABD'nin Askeri Varlığı Protesto Edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde, ABD'nin askeri varlığına yönelik büyük bir protesto düzenlendi. Kıbrıs Barış Konseyi tarafından gerçekleştirilen eyleme, bölgedeki sol gruplar ve barış aktivistleri yoğun ilgi gösterdi.

Protestocular ABD-NATO'ya Karşı Çıktı

Protestoda, "Kıbrıs'ın ABD-NATO savaş üssüne dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, GKRY'nin ABD ile olan askeri işbirliğini kınadı. Ayrıca, bölgedeki esnaf ve bazı evlerden de protestoculara destek geldi.

Dayanışma Mesajı Verildi

Kıbrıs Barış Konseyi, eylemle ilgili yayımladığı basın bildirisinde, Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrar için savaşın sona ermesini talep ederek, Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

“Ada'mızın Tüm Yabancı Ordulardan Kurtarılması İçin Buradayız”

Göstericileri selamlayan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de barış köprüsü olmasını istediklerini belirtti. Stefanou, adanın bir savaş üssü, casusluk merkezi ve askeri eğitim alanı haline gelmesine karşı olduklarını ifade etti.

Stefanou, "Güney Kıbrıs'ın altyapısı, limanları, havaalanları, kara ve hava sahası, Amerikalılara, İsraillilere veya herhangi bir üçüncü tarafa değil, Güney Kıbrıs halkına hizmet etmeli. Ada'mızın tüm yabancı ordulardan kurtarılmasını ve başkalarına yük olmamasını istediğimiz için buradayız. Cumhurbaşkanı'nın, Amerikan askeri kuvvetlerinin Kıbrıs'ta (GKRY) kalıcı varlığı konusunda müzakere yaptığını açıklamasını pasif bir şekilde izleyemeyiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.