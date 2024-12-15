Güney Kore Başbakanı Han'dan ABD'ye İttifak Mesajı

Han'dan ABD'ye İttifakın Devamı Mesajı

Güney Kore'de yürütme yetkisi devralan Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ittifakın kesintisiz sürdüğüne dair önemli mesajlar verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap tarafından yayımlanan habere göre, Han ve Biden arasındaki 16 dakikalık görüşmede, Han, "Hükümetimiz, diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz yürüterek Güney Kore-ABD ittifakının korunması ve geliştirilmesi için tereddütsüz çalışacaktır" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve Pyongyang yönetimi ile Moskova arasındaki işbirliğine dikkat çekerek, Güney Kore-ABD ortak savunma yapısının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Han'ın ofisinden yapılan açıklamada, Biden'ın Han'a ilettiği "ABD'nin Güney Kore demokrasisinin direncine güveninin tam olduğunu" vurgulaması dikkat çekti. Biden, "ABD'nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir, Güney Kore-ABD ittifakını ve Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için Güney Kore ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek destek mesajı verdi.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta yaptığı önemli bir konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddialarıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun hızlı bir şekilde bu kararı geri alması ve Bakanlar Kurulu onayı ile sıkıyönetim sona erdirildi.

Yoon, muhalefeti eleştirerek sıkıyönetimin, "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı" amaçladığını belirtmişti. Sıkıyönetim sürecinde Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verirken, alınan tedbirler neticesinde, "sıkıyönetim birlikleri" Ulusal Meclis'e kadar giriş yapmıştı.

Ulusal Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekili oyuyla kabul edildi ve Başkanlık Ofisi, sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini belirtti. Yoon, Bakanlar Kurulu onayı sonrası sıkıyönetimi sonlandırdığını açıkladı.

Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edilen sıkıyönetim ilanıyla ilgili muhalefet partileri tarafından sunulan azil önergesi ise, mecliste yapılan oylamalarda farklı sonuçlarla karşılaştı. Sonuç olarak Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.