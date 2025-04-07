DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı

Hadong bölgesindeki orman yangını nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verildi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:06
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Hadong bölgesinde meydana gelen orman yangını, bölge sakinlerini endişeye sevk etti. Yonhap ajansının haberine göre, yerel saatle 12.00 sularında başlayan yangın sonrası, bölgedeki sakinlere hızlı bir şekilde tahliye talimatı verildi.

Yetkililer, orman yangınının 70 yaşlarındaki bir kişinin çim biçme makinesinin yol açtığına dair tahminlerde bulunarak, acil olarak araştırma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi yetkilisi Lee Han-kyung, önümüzdeki günlerde etkili olacağı belirtilen şiddetli rüzgarların, yeni yangınlar için bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Kore'deki Orman Yangınları Durumu

Güney Kore hükümeti, 21 Mart tarihinde Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti. Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbarı yapılırken, binlerce hektar alanın kül olduğu ve birçok kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Tamamen kontrol altına alınan yangınlar neticesinde 31 kişi hayatını kaybederken, 45 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, bu vahim olayları 'şimdiye kadarki en kötü yangınlar' olarak nitelendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı
2
Malezya Başbakanı Enver, Suriye ile İlişkileri Geliştirmeye Kararlı
3
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
4
Van Kedileri 2025'in İlk Yavrularını Dünyaya Getirdi
5
Ermenistan Ordusu Sınırda Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı
6
Trakya'da Nisan Ayında Eşsiz Kar Yağışı
7
Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!