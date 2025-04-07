Güney Kore'de Hadong Bölgesinde Orman Yangını Nedeniyle Tahliye Kararı

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Hadong bölgesinde meydana gelen orman yangını, bölge sakinlerini endişeye sevk etti. Yonhap ajansının haberine göre, yerel saatle 12.00 sularında başlayan yangın sonrası, bölgedeki sakinlere hızlı bir şekilde tahliye talimatı verildi.

Yetkililer, orman yangınının 70 yaşlarındaki bir kişinin çim biçme makinesinin yol açtığına dair tahminlerde bulunarak, acil olarak araştırma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi yetkilisi Lee Han-kyung, önümüzdeki günlerde etkili olacağı belirtilen şiddetli rüzgarların, yeni yangınlar için bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Kore'deki Orman Yangınları Durumu

Güney Kore hükümeti, 21 Mart tarihinde Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti. Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbarı yapılırken, binlerce hektar alanın kül olduğu ve birçok kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Tamamen kontrol altına alınan yangınlar neticesinde 31 kişi hayatını kaybederken, 45 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, bu vahim olayları 'şimdiye kadarki en kötü yangınlar' olarak nitelendirdi.