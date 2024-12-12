Güney Kore'de İktidar Partisinden Yoon'un Azli İçin Destek Geldi

Güney Kore'de İktidar Parti Liderinden Sıkıyönetim Tepkisi

Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, muhalefetin 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sonrası Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını talep ettiği önergeye destek verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Han, Devlet Başkanı Yoon'un bu sabah sıkıyönetim ilanını "idari bir eylem" olarak savunduğu konuşmanın ardından Ulusal Meclis'te değerlendirmelerde bulundu. Yoon'un açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Han, bu durumun Yoon'un devlet başkanı olarak görevini sürdüremeyeceğini" daha açık bir hale getirdiğini ifade etti.

Azil Süreci İçin Ortak Tavır Çağrısı

Han, "Devlet Başkanı'nın yetkileri hızla düzeltilerek azil süreciyle askıya alınmalı. Partimiz ortak tavır alarak azli desteklemelidir." dedi. Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının şu anda "tek etkili yöntem" olduğunu belirten Han, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." şeklinde konuştu.

PPP lideri ayrıca, partinin etik komitesinin toplanarak Yoon'un partiden ihracını talep edip etmemeyi tartışması gerektiğini vurguladı.

Muhalefetten Yeni Oylama Planı

Muhalefet partileri, Yoon'un azli için 8 Aralık'taki yapılan oylamada yeterli çoğunluğu bulamadıktan sonra 14 Aralık'ta yeni bir oylama yapmak üzere meclise önerge sunacaklarını bildirdi. Milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılamayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine verdiği desteğin, partinin tavrını ne yönde etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oy vermesi gerekecek. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidar partisinden en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Sıkıyönetim İlanının Ardındaki Gelişmeler

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun oylama ile bu kararı elden geçirmesiyle geri adım atmıştı. Yoon, sıkıyönetim ilanını "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunarak muhalefeti suçladı.

Yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulu'nu toplayarak kabinenin onayıyla sıkıyönetimin sona erdiğini duyurdu.

Öte yandan, Seul Yüksek Savcılığı, Yoon'u "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle şüpheli olarak tanımladığı için yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti. 10 Aralık'ta Güney Kore Ulusal Meclisi, Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etti.