Güney Kore'de Kalkış Öncesi Yangın Çıkan Uçağın Karakutusu Bulundu

Güney Kore'de Yolcu Uçağının Karakutusu Elde Edildi

Güney Kore'de kalkış öncesi alev alan bir yolcu uçağının karakutusunun bulunduğu bildirildi. Olayın ardından, Fransız bir ekibin inceleme için soruşturmaya katılacağı duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre, Havacılık ve Demiryolu Kaza Araştırma Kurulu, polis, itfaiye ve Ulusal Adli Tip Servisi ile birlikte yangın çıkan uçağa ilişkin alınacak güvenlik önlemleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir yetkili, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ancak yangının taşınabilir bir bataryadan ya da kabin bagajı bölmesinde bulunan bir eşyadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Yetkili, soruşturma sırasında uçağın tekrar alev alması durumunun patlama riski taşıdığını belirterek, "Uçağın yakıtını boşaltıp boşaltmayacağımıza karar vereceğiz ancak gövde hasar gördüğü için bu zor görünüyor," dedi.

Yangın çıkan yolcu uçağının Airbus şirketi tarafından üretildiği kaydedildi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün kuralı gereği, soruşturmaya uçağı üreten ülkeden katılım sağlanması zorunludur.

Air Busan hava yolu şirketinin filosunda yer alan yolcu uçağı, 27 Ocak'ta Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış öncesi yangın çıkmıştı. İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personelin şişme kaydırakla tahliye edildiğini açıkladı.