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Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı

Güney Kore, köpek eti ticaretini ve tüketimini yasaklayan yeni yasa ile hayvan hakları konusunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:07
Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı

Güney Kore'de Köpek Eti Tüketimi Artık Yasak

Güney Kore, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen yeni bir yasa ile köpek etinin ticareti ve tüketimini yasakladı. Bu yasa, ülkede köpek eti alışkanlıklarına meydan okurken, hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Güney Kore Tarım Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, köpek çiftçileri, kasaplar ve restoran sahiplerinin işletmelerini kapatma veya yeniden yapılandırma planları sunmaları halinde tazminat alacaklarını duyurdu. Tarım Bakanı Park Jung-hoon, "Şubat 2027'ye kadar köpek eti tüketimini sona erdirmek için gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tazminat Başvuruları Başladı

Bakanlık yetkilileri, mayıs ayında yaptıkları açıklamada, köpek eti ticareti ile uğraşan 5,625 işletmenin tazminat almak için başvuruda bulunduğunu belirttiler.

Cezalar ve Yeni Düzenlemeler

Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri, Şubat 2027 tarihine kadar başka sektörlere geçmek zorundalar. Bu tarihten sonra köpekleri eti için kesenlere 3 yıla kadar hapis cezası ya da 23,000 dolar, köpekleri yetiştiren ve satanlara ise 2 yıla kadar hapis veya 15,000 dolara kadar para cezası verilebilecek.

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