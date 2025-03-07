Güney Kore'de Savaş Uçaklarına Havalanma Yasağı

Güney Kore'de savaş uçaklarının kazara bombalamasının ardından Hava Kuvvetlerine havalanma yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:42
Güney Kore'de Savaş Uçaklarına Havalanma Yasağı

Güney Kore, savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçaklara havalanma yasağı getirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden ismi ve görevi belirtilmeyen bir yetkili, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından keşif görevi yürüten ve acil durum için beklemede olanlar hariç tüm uçaklara uçuş kısıtlaması getirildiğini ifade etti.

Kısıtlamaların, kazara meydana gelen bombalama hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar devam edeceğini aktaran yetkili, bunun uzun sürmesinin beklenmediğini vurguladı.

Olayda, Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, dün tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Yaşanan bu olayın ardından, Güney Kore, canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu.

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