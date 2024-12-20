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Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Moon'a Tutuklama Kararı

Güney Kore'de Tümgeneral Moon Sang-ho, sıkıyönetim ilanı sürecinde üstlendiği rol nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:13
Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Moon'a Tutuklama Kararı

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Tutuklama Kararı

Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Tümgeneral Moon Sang-ho hakkında, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında buna yönelik operasyonlarda yer aldığı şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Yonhap'ın haberine göre, 16 Aralık’ta gözaltına alınan Tümgeneral Moon'un, görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi üzerine, emrindeki askerleri Seul’ün güneyindeki Gwacheon’da bulunan Ulusal Seçim Komisyonu ofisine gönderdiğinden şüpheleniliyor.

Ayrıca, Moon'un sıkıyönetim ilanından iki gün önce, Gyeonggi eyaletinde bir restoranda iki astıyla eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won ile sıkıyönetim operasyonlarını tartıştığı iddiaları gündemde.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunmasını istemişti. Sıkıyönetim birlikleri, Ulusal Meclis’e girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve diğer beş küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclis’e önerge sundu.

7 Aralık'ta yapılan oylamada, nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için önerge reddedildi. Ancak muhalefetin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.

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