Güney Kore'de Sıkı Yönetim İlanı: Yoon Suk Yeol ve Eşi Üzerindeki Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Güney Kore'de Sıkıyönetim ve Yolsuzluk İddiaları

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinde sıkı yönetim ilan ettikten sonra, muhalefetin dikkat çektiği yolsuzluk iddiaları, Kuzey Kore ile savaş riskini artırma ve Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nden çıkan radyoaktif suyun salınmasıyla ilgili tartışmalar gündeme oturdu.

İddiaların Arkasında Neler Var?

Yoon'un sıkıyönetim ilanı sonrası, muhalefet **Demokrat Parti**, bu kararın, Yoon ve eşi Kim Keon-hee hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve seçimlerde nüfuz ticareti gibi iddialarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ülkede bir savaş ve kriz ortamı olmadığını belirten muhalefet, Yoon'un sıkıyönetim kararını yolsuzluk konusundaki baskıları hafifletmek amacıyla aldığını değerlendirdi.

Nüfuz Ticareti İddiaları

Yoon hakkında çıkan haberlerde, iş adamı Myung Tae-kyun'un Yoon ve eşi Kim ile olan yakın ilişkisini kullanarak iktidardaki PDP (Halkın Gücü Partisi) seçim adaylarıyla ilgili gizli bilgilere erişimi olduğu ve eski milletvekili Kim Young-sun'un başka bir seçim bölgesine yerleştirilmesinde rol oynaması iddiaları dikkat çekti. Muhalefet, bu iddialar doğrultusunda Yoon'un azli için çağrı yaptı.

Devlet Başkanlığı Ofisi, Myung'un Yoon ve eşiyle olan ilişkilerini kesinlikle reddetti. Bununla birlikte, Yoon, 2 Eylül tarihinde yapılan Ulusal Meclis açılışına katılmayarak geleneksel bir uygulamayı bozdu.

Halkın Tepkisi

Güney Kore'de Yoon, muhalefetin desteklediği bir dilekçeyle, 2 Temmuz'da 810 binden fazla vatandaşın azil çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Dilekçede, Yoon'un yolsuzluk, Kuzey Kore ile savaş riskini kışkırtma ve Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nden radyoaktif suyun salınmasına ilişkin eylemlerinden dolayı halkı sağlık risklerine maruz bıraktığı ifade edildi.

Kim Keon-hee Üzerine İddialar

Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında, 1999 yılında teslim ettiği yüksek lisans tezinde intihal yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca, Kim'in hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği ve bir papazdan lüks hediyeler aldığı da iddialar arasındaydı. Bu suçlamalarla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar, Yoon'u olumsuz etkiledi.

Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım

Yoon, sıkıyönetimi ilan ettikten sonra, muhalefeti devletin işlevlerini engellemekle suçladı. Sıkıyönetim, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlükleri korumayı hedeflediğini belirtti. Ancak, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile sıkıyönetim kararı kaldırıldı ve Yoon, bakanlar kurulunu toplayarak durumu sona erdirdi.