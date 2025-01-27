Güney Kore'de Uçak Kazasının Nedeni Hala Belirsiz

Güney Kore'de Yaşanan Uçak Kazası Üzerine Rapor Yayınlandı

Güney Kore'de 29 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen yolcu uçağı kazası ile ilgili yayınlanan rapor, kazanın kesin nedenini ortaya koymadı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 179 olarak kaydedildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı soruşturma komitesi tarafından hazırlanan raporda, Jeju Air'a ait Boeing 737-800 model uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı belirtildi. Ancak, kazanın meydana gelmesinin sebebine dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kara Kutularda Belirgin Veriler Yok

Rapor kapsamında, kaza sırasında uçağın Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı (CVR) olarak bilinen kara kutularının, uçağın piste yaklaşmasından yaklaşık 2 kilometre önce kayıt yapmayı durdurduğu ifade edildi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu verilerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi planlanıyor.

Kaza ve Sonrası

İniş takımlarının açılmaması nedeniyle Bangkok-Muan rotalı uçak, Muan şehrindeki piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve bir duvara çarpmıştır. 6 kişilik mürettebat ile 175 yolcunun bulunduğu uçakta, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarında bir erkek hayatta kalabilmiştir.

Kazanın ardından, tüm ulusun yas tuttuğu 7 günlük bir süre ilan edilmişti. Yetkililer, kazanın başlangıçta uçağın iniş takımlarındaki bir arızadan kaynaklandığını belirtmişti.

Ülkedeki JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, bunun kurbanların ailelerinin onayı ile gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.