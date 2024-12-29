Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Uçak Kazası: 188 Yolcudan 28'i Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen üzücü bir olayda, 188 yolcuyu taşıyan bir yolcu uçağının iniş esnasında kontrolden çıkması sonucunda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Kazanın detayları henüz tam olarak gün yüzüne çıkmamış olsa da, kurtarma ekipleri olayın ardından derhal müdahale etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıların tedavisi için çalışmalara başladı. Kazanın sebebi ve uçağın teknik durumu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu trajik olay, Güney Kore'de hava ulaşım güvenliğine yönelik endişeleri tekrar gündeme getirdi ve yetkililerin olay sonrası gerçekleştirecekleri açıklamalar merakla bekleniyor.