Güney Kore'de Yoon, Asker Gönderme İddialarını Reddetti

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim sonrası milletvekillerini meclisten çıkarmaları için askere emir verdiği iddialarını şiddetle reddetti. Söz konusu açıklama, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan azil davasının beşinci duruşmasında gerçekleşti.

Yoon, sıkıyönetim ilanına karşı çıkan milletvekillerinin parlamentodan dışarıya çıkarılması talimatı verdiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını vurgulayarak, "Olayı incelediğimde, aslında hiçbir şey olmadığını gördüm. Bunun dışında sıkıyönetim sürecinin gerçek mahiyetini sağduyulu bir şekilde değerlendirmek gerek" dedi.

Milletvekillerinin mecliste bulunması sırasında binlerce sivilin de orada olduğunu belirten Yoon, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından askerlerin geri çekilmesi nedeniyle bu tür bir uygulamanın imkansız olduğunu savundu.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sıkıyönetim sırasında Ulusal Seçim Komisyonu ofisine asker gönderme talimatı verdiğini kabul etti. Yoon, "Dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a Ulusal Meclis ofislerine asker göndermesini emrettim. Buradaki amacım, cezai bir soruşturma yürütmek değil, sistemleri ve bunların nasıl işletildiğini kontrol etmekti" ifadelerini kullandı.

Başkent Savunma Komutanlığının lideri Lee Jin-woo ise duruşmada, Yoon ya da Bakan Kim'den milletvekillerinin sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmalarını engellemelerine dair bir talimat almadığını beyan etti. Lee, Bakan Kim'in parlamentoya asker gönderme emrinin yasal bir çerçevede olduğuna inandığını belirtti.

Yoon'un tutuklanma sürecine ilişkin bilgiler de dikkat çekici. Yoon, azil süreci nedeniyle 15 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alındı ve 19 Ocak'ta "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

Yoon hakkında 26 Ocak'ta "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla bir iddianame hazırlandığı ve azil davasının Anayasa Mahkemesi'nde sürdüğü bildirildi.