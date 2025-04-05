Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle devlet başkanlığından azledilen Yoon Suk Yeol'u destekleyen binlerce kişi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını protesto etmek üzere başkent Seul sokaklarını doldurdu.

Yonhap haberine göre, Yoon'un görevden alınmasına hükmeden mahkeme kararına karşı çıkan kalabalık grup, şiddetli yağmura rağmen Seul'ün Gwanghwamun bölgesinde toplandı. Yoon'un görevine iade edilmesi gerektiğini savunan protestocular, "Azil kararı geçersizdir" ve "Anayasa Mahkemesi feshedilsin" sloganları atarak seslerini yükseltti. Bu protestoların, Eski Devlet Başkanını destekleyen ve karşıt grupların gösterileriyle hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yoon'un Sıkıyönetim İlanı ve Azil Süreci

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak Meclis'in oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada, azli istenen Yoon'u Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılama sonrası verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı. Azil kararının ardından Yoon'un görevden alınmasının ardından, ülkede 60 gün içerisinde erken seçim yapılması planlanıyor.