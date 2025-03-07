Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tahliyesi: Sıkıyönetim İddianamesi Hükmü Geçersiz Kılındı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim iddialarıyla tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Tarafların açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:25
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tahliyesi: Sıkıyönetim İddianamesi Hükmü Geçersiz Kılındı

Güney Kore'de, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasa dışı olduğu savunmasını kabul etti.

Sıkıyönetim Sürecindeki Rolünü Değerlendiren Han Dong-hoon

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) eski başkanı Han Dong-hoon, BBC'ye verdiği röportajda sıkıyönetim sürecindeki rolüne ilişkin pişman olmadığını ifade etti. Sıkıyönetim kararını ilk duyduğunda derin bir kaygı yaşadığını belirten Han, "Bunu durdurmalıyız, çünkü o gece sıkıyönetim kaldırılmazsa bir katliam yaşanabilir" dedi.

Han'ın İstifası ve Açıklamaları

16 Aralık'ta partisinin başkanlığından istifa eden Han, Yoon'un azlini talep eden önergeyi desteklediğini ve sonuçlarından dolayı acı duyduğunu ancak bu kararın ülkenin ilerlemesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Yoon'un Tutuklanma Süreci

Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmıştı. 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, ilk gün 10 saatten fazla sorgulanmasına rağmen ifade vermeyi reddetti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sonrasında gözaltı merkezine nakledildi.

Mahkemenin Kararı ve Tutuklama Gerekçeleri

19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak mahkemenin son kararıyla Yoon Suk Yeol serbest bırakıldı.

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