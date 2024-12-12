Güney Kore'de Yoon'un İstifası İçin Kamuoyu Baskısı Artıyor

Güney Kore'de Kamuoyu Yoon'un İstifasını İstiyor

Güney Kore'de yapılan son anketler, halkın büyük bir bölümünün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un istifa etmesi veya 'hemen görevden azledilmesi' gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. Realmeter adlı araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette, 508 yetişkin katılımcının %74,8'i Yoon'un görevden ayrılmasını talep etti.

Halkın Duyguları

Ankete katılanların %16,2'si Yoon'un 'usulüne uygun şekilde' istifa etmesi gerektiğini savunurken, %9'luk kesim ise konu hakkında kararsız olduğunu belirtti. Ayrıca, katılımcıların %66,2'si, sıkıyönetim ilanı dolayısıyla 'stres ve travma' yaşadıklarını ifade etti.

Yoon'un Sıkıyönetim Kararı

Yoon, 3 Aralık gecesi, muhalefetin 'devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Yoon, bu sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı' ve 'anayasal özgürlük düzenini korumayı' amaçladığını savundu.

Meclis ve Hükümet Tepkileri

Sıkıyönetimin ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordu komutanlarına toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. 'Sıkıyönetim birlikleri' adıyla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girdi. Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve ardından Yoon, kabine onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdi.

Yoon'a Yönelik Soruşturmalar

Seul Yüksek Savcılığı, Yoon'u 'vatana ihanet', 'silahlı kalkışmaya teşebbüs' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle 'şüpheli' olarak tanımlamış ve kendisine yurtdışı seyahat yasağı getirilmişti. Ayrıca, 10 Aralık'ta Ulusal Meclis, sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Yoon dahil 8 kişinin 'derhal gözaltına alınmasını' içeren bir karar tasarısını kabul etti.