Güney Kore'deki Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale Devam Ediyor

Güney Kore'nin güneydoğusundaki orman yangınları için müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. 36 helikopter ve 2,341 itfaiyeci ile asker yangının etkilerini minimize etmeye çalışıyor.

Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Gyeongsang eyalet hükümeti, şiddetli rüzgarların etkili olduğu Sancheong ve Hadong bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarına dair bilgi verdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bölgedeki yangının yüzde 70'inin kontrol altına alındığı bilgisinin yanı sıra, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde yerel halk güvenli alanlara tahliye ediliyor.

Şiddetli rüzgarlar dolayısıyla yangının yayılma riski devam ederken, şu ana kadar 4,650 hektar alanın alevlere teslim olduğu belirtiliyor.

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti. Yangınlar 21 Mart'ta Sancheong'da başlamış, Ulsan kenti dahil çevreye yayılmıştı. Bu felakette 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmış ve yaklaşık 1,500 kişi tahliye edilmiştir.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbarı yapılmış durumdadır.