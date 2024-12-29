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Güney Kore'deki Uçak Kazasında 75 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 75 kişi hayatını kaybetti, 1 yolcu ve 1 mürettebat kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:24
Güney Kore'deki Uçak Kazasında 75 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 75 Ölü

Güney Kore'nin Muan şehrinde inişte kontrolden çıkan bir yolcu uçağı, feci bir kazaya sebep oldu. İlk belirlemelere göre, kazada 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın Detayları ve Kazanın Sebebi

Güney Kore ajansı Yonhap tarafından yapılan habere göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul’ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı’na inişte kaza yaptı. İtfaiye ekipleri, uçağın iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıktığını ve havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

Kaza sonrası, itfaiye ekipleri yangını söndürerek olay yerine müdahale etti ve 1 yolcu ile 1 kabin personelini kurtardı. Uçakta bulunan 181 kişiden 179’unun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sefer Bilgileri ve Yolcu Profili

Uçağın 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıdığı, Bangkok-Muan seferini gerçekleştirdiği, yolcuların büyük bir kısmının Güney Kore vatandaşı olduğu bildirildi. Kazanın, uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı öğrenilirken, ilk seferde iniş takımlarının açılmaması nedeniyle zorunlu iniş sırasında kaza gerçekleştiği aktarıldı.

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