Güney Kore'den Japonya'ya 'Dokdo' Tepkisi: Tarih Kitapları Protesto Edildi

Güney Kore, Japonya'nın tartışmalı adalarla ilgili yeni tarih kitaplarını onaylamasına tepki gösterdi. İki ülke arasındaki gerginlik sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:17
Güney Kore'den Japonya'ya 'Dokdo' Tepkisi: Tarih Kitapları Protesto Edildi

Güney Kore, Japonya'nın Yeni Tarih Kitapları Onayını Protesto Ediyor

Güney Kore, Tokyo yönetiminin Japon Denizi'ndeki tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki yeni tarih kitaplarını onaylaması üzerine sert bir tepki gösterdi. Bu durumdan dolayı "derin üzüntü" duyduğunu açıklayan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın bu kararını kınadı.

Protestolar ve Açıklamalar

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Kim Sang-hoon, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mibae Taisuke'yi çağırarak, söz konusu yeni tarih kitaplarının onaylanmasını protesto etti. Bakanlık sözcüsü Lee Jae-woong ise, bu kitapların "gerçekleri çarpıttığını" ifade ederek, Japonya'nın bu durumu düzeltmesini talep etti.

Tarihi Konular ve Eğitim Üzerine Çağrılar

Lee, Japonya'nın kabul ettiği tarih kitaplarının, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Japon imparatorluk ordusunun kullandığı zorla çalıştırma ve cinsel köleliğin doğasını sulandıran" açıklamalar içerdiğini vurguladı. Japonya'yı bu tür tarihi meselelerde özür dilemeye ve daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye davet eden Lee, "Geleceğe yönelik bir ilişki, tarihin doğru anlaşılması üzerine inşa edilmelidir" dedi.

Yıllardır Süren Gerginlik

İki ülke arasında, Japonya'da her yıl onaylanan ders kitapları üzerinden gerginlik yaşanmakta. Japonya, tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Güney Kore ise, Japonya'nın ders kitaplarında bu adaları kendi toprakları olarak göstermesine karşı çıkmaktadır.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da kullanılacak tarih kitapları hakkında yaptığı bir toplantı sonucunda, bu kitapların tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"'nı geçmişte olduğu gibi ülkenin doğal toprakları olarak göstermeye devam edeceğini duyurdu.

Tartışmalı Adalar Üzerindeki Egemenlik Mücadelesi

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına kaynaklık ediyor. Güney Kore, bu toprak parçalarını 1954 yılından bu yana kontrol altında tutuyor ve burada güvenlik personeli konuşlandırmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği