Güney Kore'den Japonya'ya 'Dokdo' Tepkisi: Tarih Kitapları Protesto Edildi

Güney Kore, Japonya'nın Yeni Tarih Kitapları Onayını Protesto Ediyor

Güney Kore, Tokyo yönetiminin Japon Denizi'ndeki tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki yeni tarih kitaplarını onaylaması üzerine sert bir tepki gösterdi. Bu durumdan dolayı "derin üzüntü" duyduğunu açıklayan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın bu kararını kınadı.

Protestolar ve Açıklamalar

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Kim Sang-hoon, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mibae Taisuke'yi çağırarak, söz konusu yeni tarih kitaplarının onaylanmasını protesto etti. Bakanlık sözcüsü Lee Jae-woong ise, bu kitapların "gerçekleri çarpıttığını" ifade ederek, Japonya'nın bu durumu düzeltmesini talep etti.

Tarihi Konular ve Eğitim Üzerine Çağrılar

Lee, Japonya'nın kabul ettiği tarih kitaplarının, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Japon imparatorluk ordusunun kullandığı zorla çalıştırma ve cinsel köleliğin doğasını sulandıran" açıklamalar içerdiğini vurguladı. Japonya'yı bu tür tarihi meselelerde özür dilemeye ve daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye davet eden Lee, "Geleceğe yönelik bir ilişki, tarihin doğru anlaşılması üzerine inşa edilmelidir" dedi.

Yıllardır Süren Gerginlik

İki ülke arasında, Japonya'da her yıl onaylanan ders kitapları üzerinden gerginlik yaşanmakta. Japonya, tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Güney Kore ise, Japonya'nın ders kitaplarında bu adaları kendi toprakları olarak göstermesine karşı çıkmaktadır.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da kullanılacak tarih kitapları hakkında yaptığı bir toplantı sonucunda, bu kitapların tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"'nı geçmişte olduğu gibi ülkenin doğal toprakları olarak göstermeye devam edeceğini duyurdu.

Tartışmalı Adalar Üzerindeki Egemenlik Mücadelesi

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına kaynaklık ediyor. Güney Kore, bu toprak parçalarını 1954 yılından bu yana kontrol altında tutuyor ve burada güvenlik personeli konuşlandırmış durumda.