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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Yardım Teklifi: Sel Felaketi 1000'i Aşan Can Kaybı ile Sarsıyor

Kuzey Kore'deki sel felaketi can kaybını artırırken, Güney Kore insani yardım teklifinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:42
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Yardım Teklifi: Sel Felaketi 1000'i Aşan Can Kaybı ile Sarsıyor

Kuzey Kore'deki Sel Felaketi ve Olası Can Kaybı

Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketinin olumsuz etkileri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu felakette ölü veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yardım Teklifi

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Kore'deki sel mağdurlarına yönelik insani yardım göndermeyi teklif etti. Dernek, yardımının detaylarını görüşmek amacıyla Kuzey Koreli meslektaşlarından yanıt beklediğini duyurdu. Ancak, şu ana kadar Kuzey Kore'den herhangi bir yanıt gelmediği bildirilmektedir.

Selin Sonuçları

Sinuiju bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri taşmış ve bu durumdan 5,000'den fazla kişi etkilenerek mahsur kalmıştır. Yetkililer, selin yaydığı korkutucu boyutları ve can kaybı endişelerini dile getirirken, yardım girişimleri de önemli bir gündem maddesini oluşturuyor.

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