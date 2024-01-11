Güney Kore'den şok iddia: Kuzey Kore Rusya'ya taktik güdümlü füze satacak

Shin Won-sik, Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore’nin yeni tip taktik güdümlü füzeleri Rusya’ya sattığı yönündeki iddialar ve füze testleri hakkında Yonhap haber ajansına konuştu. Shin, Kuzey Kore’nin bu hamlelerinin bölgedeki güvenlik durumunu etkilediğini belirtti.

Shin Won-sik, Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore’nin seçimlere yakın Güney Kore ve ABD’yi provoke etmek için katı yakıtlı orta menzilli balistik füze test edeceğini tahmin ettiğini ifade etti. Shin, Kuzey Kore’nin bu adımlarının bölge güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni silah sistemlerini incelediği bir mühimmat fabrikasını ziyaret ettiğini söyledi. Shin, bu silahların, nükleer başlık taşıyabilen kısa menzilli balistik füzeler olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Shin, Kuzey Kore’nin Nisan 2022’de ilk defa kısa menzilli balistik füze testi gerçekleştirdiğini hatırlattı. Shin, bu füzenin 100 ila 180 kilometre arasında bir menzile sahip olduğunu ve yeni bir silah çeşidi olduğunu belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni silah sistemlerini tanıttığı bir mühimmat fabrikasına gittiğini açıkladı. Shin, bu silahların, nükleer yüklü kısa menzilli balistik füzeler olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Shin, Kuzey Kore’nin 2022 Nisan’ında ilk kez kısa menzilli balistik füze denediğini anımsattı. Shin, bu füzenin yeni bir silah türü olduğunu ve 100 ila 180 kilometre arası bir menzile sahip olduğunu kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore’nin 2023 yılının sonuna kadar Rusya’ya 5 bin konteyner dolusu silah gönderdiğini söyledi. Shin, Kuzey Kore’nin bu silah satışı karşılığında Rusya’dan teknolojik yardım aldığını düşündüğünü ifade etti. Shin, Kuzey Kore’nin yedinci nükleer denemesini yapabileceğini, fakat bunun zamanının liderin kararına bağlı olduğunun altını çizdi.