Güney Kore, ICE baskını sonrası iş insanları için yeni vize talep ediyor

Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Hyundai-LG fabrikasına düzenlenen ICE baskını sonrası Güney Koreli iş insanları için özel vize kategorisi talep etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:15
Cho Hyun Washington'da ABD'li senatörlerle görüştü; Kongre desteği istendi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskın sonucu vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Güney Koreli iş insanları için yeni bir vize kategorisi oluşturulmasını talep etti.

Yonhap ajansının aktardığına göre, Cho Hyun hafta içinde Washington'da senatörler Todd Young, Bill Hagerty ve Andy Kim ile bir araya geldi. Toplantıda, 5 Eylül tarihinde Hyundai-LG tarafından işletilen tesise düzenlenen baskın ve gözaltılar ele alındı.

Cho, benzer olayların tekrar etmemesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle Güney Koreli iş insanları için özel bir vize kategorisi oluşturulması konusunda ABD Kongresinden destek talep etti.

Senatörler, vize düzenlemesine yönelik adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bunun için yasal konularda destek vereceklerini taahhüt etti.

ICE baskını ve gözaltılar

Olay, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasında meydana geldi. Baskında toplamda yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı, bunların 300'den fazlasının Güney Koreli olduğu belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin baskın nedeniyle "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade ederek, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

Öte yandan, haberde adı geçen yetkililer arasında ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de yer aldı; Noem, söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.

Baskından bir hafta sonra serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı dün ülkeye dönmek üzere hareket etti ve bugün Güney Kore'ye ulaştı.

