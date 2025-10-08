Güney Kore, İsrail'den Özgürlük Filosu'ndaki vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşın hızlı ve adil işlemle bırakılmasını talep ediyor

Güney Kore, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan, İsrail tarafından alıkonulan vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in müdahalesinde alıkoyduğu vatandaşa ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, "İsrail'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla vatandaşımızın hızlı ve adil bir prosedürle en kısa sürede serbest bırakılmasını sürekli olarak talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, İsrailli makamlarla yakın iletişimin sürdürüldüğünü belirterek müdahale sırasında Güney Koreli aktivistin zarar görmemesini istediklerini de vurguladı.

Alıkonulan aktivistler arasında, filoyla hareket eden sivil girişim "Gazze'ye Binlerce Madleen"'e katılan Güney Kore uyruklu Kim Ah-hyun da bulunuyor.

İsrail donanma unsurları, filoya ait gemileri uluslararası sularda ele geçirmişti. Filonun canlı yayınlarında, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyulmuş; bunun üzerine gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturup bekledikleri görülmüştü.

Canlı yayınlarda ayrıca gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlar tarafından sarıldığı, katılımcıların bazı görüntülerde telefonlarını denize attığının da kaydedildiği izlendi.