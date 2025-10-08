Güney Kore, İsrail'den Özgürlük Filosu'ndaki vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

Güney Kore, İsrail'de alıkonulan Özgürlük Filosu üyesi vatandaşının hızlı ve adil şekilde serbest bırakılmasını talep etti; Kim Ah-hyun da alıkonulanlar arasında.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:59
Güney Kore, İsrail'den Özgürlük Filosu'ndaki vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

Güney Kore, İsrail'den Özgürlük Filosu'ndaki vatandaşının serbest bırakılmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşın hızlı ve adil işlemle bırakılmasını talep ediyor

Güney Kore, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan, İsrail tarafından alıkonulan vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in müdahalesinde alıkoyduğu vatandaşa ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, "İsrail'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla vatandaşımızın hızlı ve adil bir prosedürle en kısa sürede serbest bırakılmasını sürekli olarak talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, İsrailli makamlarla yakın iletişimin sürdürüldüğünü belirterek müdahale sırasında Güney Koreli aktivistin zarar görmemesini istediklerini de vurguladı.

Alıkonulan aktivistler arasında, filoyla hareket eden sivil girişim "Gazze'ye Binlerce Madleen"'e katılan Güney Kore uyruklu Kim Ah-hyun da bulunuyor.

İsrail donanma unsurları, filoya ait gemileri uluslararası sularda ele geçirmişti. Filonun canlı yayınlarında, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyulmuş; bunun üzerine gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturup bekledikleri görülmüştü.

Canlı yayınlarda ayrıca gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlar tarafından sarıldığı, katılımcıların bazı görüntülerde telefonlarını denize attığının da kaydedildiği izlendi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lecornu, Macron ile 'Olası Çözümleri' Görüşecek — Yeni Hükümet İçin Müzakereler
2
DMM: Eskişehir Beylikova NTE Sahasının ABD'ye Devredileceği İddiası Asılsız
3
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
4
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
5
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz
7
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak