Güney Kore: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Hamleleri İki Devletli Çözümü Baltalıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim inşasının iki devletli çözümü baltaladığını belirtti; Gazze ve rehinelerle ilgili endişelerini iletti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:02
Seul hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim inşa hamlelerini gündeme taşıdı.

Görüşmenin öne çıkan mesajları

Cho, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri inşa etme girişimlerinin bölgede "iki devletli çözümü baltaladığını" söyledi ve ülkesinin "yerleşim yeri inşasından derin endişe duyduğunu" vurguladı.

Cho ayrıca Gazze'deki "ağır insani durum" konusunda kaygılarını iletti ve sahadaki koşulların iyileştirilmesi ile taraflar arası erken bir ateşkes çağrısında bulundu. Görüşmede rehinelerin "koşulsuz serbest bırakılmasını" talep etti.

İkili işbirliği gündemi

Taraflar ayrıca, ileri teknolojiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde müzakerelerin sürdürülmesinde anlaştı.

