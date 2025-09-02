DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Güney Kore İstihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Yaklaşık 2 Bin Kuzey Koreli Öldü

Güney Kore NIS, 2024 Ekim'den bu yana Ukrayna'ya 13 bin asker gönderildiğini ve yaklaşık 2 bin Kuzey Korelinin çatışmalarda öldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:05
Güney Kore İstihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Yaklaşık 2 Bin Kuzey Koreli Öldü

Güney Kore İstihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Yaklaşık 2 Bin Kuzey Koreli Öldü

İstihbarattan son bulgular

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerleriyle ilgili değerlendirmelerini yetkililerle paylaştı. Yonhap'ın aktardığı bilgilere göre, istihbarat servisinin tahminine göre yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli çatışmalarda hayatını kaybetti.

Servisin değerlendirmesine göre, Kuzey Kore 2024 Ekim'den bu yana Ukrayna'da savaşmak üzere yaklaşık 13 bin asker ile konvansiyonel silah gönderdi. İstihbarat yetkilileri, Ukrayna'da görev yapmak üzere Rusya'ya gönderilen üçüncü askeri birlikte 6 bin ek Kuzey Kore askerinin bulunduğunu da aktardı.

Kim Jong-un'un Çin ziyareti

İstihbarat servisi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyaretiyle ilgili bilgileri de paylaştı. Buna göre Kim, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'deki askeri geçit törenine katılmak üzere yola çıktı ve gün içerisinde başkent Pekin'e varacağı belirtildi.

Yetkililer, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un eşlik ediyor olabileceğini ifade etti.

Rusya-Kuzey Kore stratejik ortaklığı

Metinde ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin arka planı da hatırlatıldı. İki ülke, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını Haziran 2024'te imzalamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede
7
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı