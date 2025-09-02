Güney Kore İstihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Yaklaşık 2 Bin Kuzey Koreli Öldü

İstihbarattan son bulgular

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerleriyle ilgili değerlendirmelerini yetkililerle paylaştı. Yonhap'ın aktardığı bilgilere göre, istihbarat servisinin tahminine göre yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli çatışmalarda hayatını kaybetti.

Servisin değerlendirmesine göre, Kuzey Kore 2024 Ekim'den bu yana Ukrayna'da savaşmak üzere yaklaşık 13 bin asker ile konvansiyonel silah gönderdi. İstihbarat yetkilileri, Ukrayna'da görev yapmak üzere Rusya'ya gönderilen üçüncü askeri birlikte 6 bin ek Kuzey Kore askerinin bulunduğunu da aktardı.

Kim Jong-un'un Çin ziyareti

İstihbarat servisi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyaretiyle ilgili bilgileri de paylaştı. Buna göre Kim, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'deki askeri geçit törenine katılmak üzere yola çıktı ve gün içerisinde başkent Pekin'e varacağı belirtildi.

Yetkililer, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un eşlik ediyor olabileceğini ifade etti.

Rusya-Kuzey Kore stratejik ortaklığı

Metinde ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin arka planı da hatırlatıldı. İki ülke, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını Haziran 2024'te imzalamıştı.