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Güney Kore Küba'ya İlk Büyükelçisini Atadı

Güney Kore, Küba'nın başkenti Havana'ya tarihindeki ilk büyükelçisini atadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:19
Güney Kore Küba'ya İlk Büyükelçisini Atadı

Güney Kore'den Tarihi Atama

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atandığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Yonhap haber ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgilerle kamuoyuna açıklandı.

Lee Ho-yul, Küba'nın İlk Büyükelçisi

Açıklamada, Güney Kore'nin Meksiko Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Lee Ho-yul'un Havana Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi. Böylece Lee, Güney Kore'nin Küba'ya atadığı ilk büyükelçi olma unvanını kazanmış oldu.

Tarihsel Arka Plan

Küba, 1949'da Güney Kore’yi tanımasına rağmen, 1959 Küba devrimi ile ikili ilişkiler gerginleşmişti. Ancak, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri arasında 14 Şubat 2024 tarihinde nota değişimi yoluyla diplomatik ilişkilerin kurulması, bu gerginliği aşmak için atılan önemli bir adım oldu.

Gelecek Hedefleri

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, bu diplomatik ilişkilerin kurulmasından yaklaşık bir yıl sonra Havana Büyükelçiliğinin açıldığını duyurarak, ilişkilerin daha da derinleşeceğinin sinyallerini verdi.

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