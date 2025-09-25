Güney Kore: Kuzey Kore'nin 2 tona Kadar Yüksek Derecede Zenginleştirilmiş Uranyumu Tahmin Ediliyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dört bölgede santrifüj çalıştırarak 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum biriktirdiğini tahmin ediyor; görüşmelerin yeniden başlaması çağrıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:24
Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Yonhap'ın aktardığı basın toplantısında uzmanların kamuoyuna açıkladığı tahminlere atıfta bulunarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin 4 bölgede uranyum santrifüjlerini nükleer malzemeler biriktirmek amacıyla çalıştırdığını öne sürdü.

Yetkili, Pyongyang'ın 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini belirterek, bu durumun acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Chung, ayrıca Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının, tıkanan nükleer silahsızlanma sürecinde bir çıkış yolu olabileceğini ifade etti.

Bölgesel risk ve geçmiş

Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdi. Ülkelerin nükleer silahsızlandırılması çağrılarına karşı Kuzey Kore, nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'teki nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalar arası füze fırlattı.

