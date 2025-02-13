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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Ayrılmış Aileleri Buluşturan Tesisin Yıkımını Durdurması İçin Çağrıda Bulundu

Güney Kore, ayrılmış aileleri buluşturan tesisin yıkımını durdurmak için Kuzey Kore'ye resmi başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:13
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Ayrılmış Aileleri Buluşturan Tesisin Yıkımını Durdurması İçin Çağrıda Bulundu

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Yıkım Çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, ayrılmış Koreli aileleri buluşturan tatil tesisinin yıkımını durdurması için Kuzey Kore'ye çağrı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, düzenlenen basın toplantısında, Kumgang Dağı civarında bulunan tesiste devam eden yıkım çalışmalarına tepki gösterdi.

Yıkım, Ailelerin Umutlarını Çiğniyor

Koo, tesisin yıkılmasının ayrılmış aileler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, bunun “insanlığa karşı bir eylem” olduğunu bildirdi. Yıkımın, Güney Kore'nin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Koo, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bakanlık, yıkımın derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulundu ve gerekli yasal adımların atılacağını belirtti. Koo, “Tek taraflı yıkım kararından dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz.” diyerek, sorumluluğun tamamen Pyongyang yönetimine ait olduğunu vurguladı.

Tesis, Ayrılmış Ailelerin Buluşma Noktası

Ulusal basındaki haberlere göre, 2024 yılından itibaren tesisin bitişik yapılarının yıkıldığı ve gözlem noktasının kaldırıldığı bildirildi. 2008 yılında Güney Kore tarafından 51,2 milyar won (yaklaşık 35,2 milyon ABD doları) bütçeyle inşa edilen bu 12 katlı tesis, iki Koreli ailelerin bir araya gelmesi için bir simge olarak kabul edilmektedir.

Yıllar içerisinde tesis, toplamda 5 farklı aile birleşimine ev sahipliği yapmıştır, ancak son dönemlerde Güney ve Kuzey arasındaki soğuk ilişkiler nedeniyle burada etkinlik düzenlenememektedir.

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