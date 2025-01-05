DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.458.753,39 0,79%

Güney Kore Mahkemesinden Yoon Suk Yeol'e Kötü Haber: Tutuklama Kararına İtiraz Reddedildi

Güney Kore mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuklama kararına yaptığı itirazı reddetti. İlk azil duruşması 14 Ocak'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:25
Güney Kore Mahkemesinden Yoon Suk Yeol'e Kötü Haber: Tutuklama Kararına İtiraz Reddedildi

Güney Kore'de mahkeme, 3 Aralık 2024 tarihinde yaşanan kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararına yönelik itirazı reddetti. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un itiraz başvurusuna dair kararını açıkladı.

Mahkeme, Yoon hakkında verilen tutuklama ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetti.

Aynı mahkeme, 31 Aralık 2024 tarihinde "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yürütülen bir soruşturmada Yoon için bir tutuklama emri vermişti. Ancak, resmi konuta giden polisler ile Yoon'un korumaları arasında çıkan arbede nedeniyle emrin infazı askıya alınmıştı.

Yoon hakkında sıkıyönetimle bağlantılı olan bu suçlamalarla ilgili tutuklama kararının uygulanması için son tarih 6 Ocak olarak belirlendi.

Azil Davası ve Protestolar

Yoon'un avukatı, Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasında ifade vermeyi planladığını belirtti. Mahkeme, azil davası için beş duruşma tarihi belirledi. İlk duruşma 14 Ocak’ta yapılacak; diğer duruşmalar ise sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Ayrıca, Yoon'un tutuklanmasını talep eden gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Yüzlerce protestocu, resmi konutun yakınında toplanarak Yoon hakkındaki kararların biran önce uygulanmasını talep ediyor.

Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 tarihinde yaptığı bir televizyondaki konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylamada bu karar kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak geri adım atıldı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet verdi. Muhalefetin girişimiyle 27 Aralık'ta yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı verildi. Böylece onun yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Ziraat Mühendisi Adayları, Teknolojik Eğitimle Sektöre Hazırlanıyor
2
Washington Post Karikatüristi Ann Telnaes, Çiziminin Reddedilmesi Üzerine İstifa Etti
3
Siber Güvenlik Başkanlığına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuluyor
4
Siirt'in 123 Yıllık Tahin Helvası Geleneği Sürüyor
5
TBMM Bu Hafta Önemli Kanun Tekliflerini Görüşecek
6
Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de Yangında Hayatını Kaybeden Kardeşler Toprağa Verildi

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü