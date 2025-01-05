Güney Kore Mahkemesinden Yoon Suk Yeol'e Kötü Haber: Tutuklama Kararına İtiraz Reddedildi

Güney Kore'de mahkeme, 3 Aralık 2024 tarihinde yaşanan kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararına yönelik itirazı reddetti. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un itiraz başvurusuna dair kararını açıkladı.

Mahkeme, Yoon hakkında verilen tutuklama ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetti.

Aynı mahkeme, 31 Aralık 2024 tarihinde "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yürütülen bir soruşturmada Yoon için bir tutuklama emri vermişti. Ancak, resmi konuta giden polisler ile Yoon'un korumaları arasında çıkan arbede nedeniyle emrin infazı askıya alınmıştı.

Yoon hakkında sıkıyönetimle bağlantılı olan bu suçlamalarla ilgili tutuklama kararının uygulanması için son tarih 6 Ocak olarak belirlendi.

Azil Davası ve Protestolar

Yoon'un avukatı, Anayasa Mahkemesi'nde görülen azil davasında ifade vermeyi planladığını belirtti. Mahkeme, azil davası için beş duruşma tarihi belirledi. İlk duruşma 14 Ocak’ta yapılacak; diğer duruşmalar ise sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Ayrıca, Yoon'un tutuklanmasını talep eden gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Yüzlerce protestocu, resmi konutun yakınında toplanarak Yoon hakkındaki kararların biran önce uygulanmasını talep ediyor.

Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 tarihinde yaptığı bir televizyondaki konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylamada bu karar kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak geri adım atıldı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet verdi. Muhalefetin girişimiyle 27 Aralık'ta yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı verildi. Böylece onun yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.