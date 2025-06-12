DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

Güney Kore'nin Wizpr Ring'i: Yabancılar Arası İletişimi Kolaylaştırıyor

Güney Koreli VTouch'un geliştirdiği Wizpr Ring, yapay zeka destekli uygulamayla yabancılarla iletişimi kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:15
Güney Kore'nin Wizpr Ring'i: Yabancılar Arası İletişimi Kolaylaştırıyor

Wizpr Ring ile Global İletişim Kolaylaşıyor

Güney Koreli VTouch startupının geliştirdiği Wizpr Ring adlı yüzük teknolojisi, kullanıcılara yapay zeka desteğiyle yabancılar arası iletişimi kolaylaştırma imkanı sunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 9. VivaTech fuarında tanıtılan bu yenilikçi ürün, 11 Haziran'da başladı ve 14 Haziran'da sona erecek.

İletişimde Yeni Bir Dönem

Wizpr Ring, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla entegre çalışan bir telefon uygulamasına bağlı olarak çalışıyor ve kullanıcıların sesli komutlar aracılığıyla çeşitli uygulamaları yönetmelerine olanak tanıyor. Bu teknoloji, farklı dillerde iletişim kurmak isteyen yabancılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Seokjoong Kim ile İnovatif Yaklaşımlar

VTouch CEO'su Seokjoong Kim, uygulamanın kullanıcıların söylediklerini anladığını ve bu sayede ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka sistemleriyle etkileşimde bulunabildiğini belirtti. Gürültülü ortamlarda bile, entegre mikrofon sayesinde sesin algılandığını vurgulayan Kim, "İstediğimiz yerde, isteğimiz anda yapay zekayla iletişim kurabiliriz" dedi.

Dil Engellerini Aşmak

Wizpr Ring, dünya çapında tüm dilleri kapsayan bir çeviri uygulaması sunarak, kullanıcıların arkadaşlarına, ailelerine ve meslektaşlarına sesli mesaj göndermelerine imkan tanıyor. Seokjoong Kim, bu yenilikçi ürünün iletişimde büyük bir fark yaratacağına inanıyor.

Yakın zamanda Kullanıcılarla Buluşuyor

Seokjoong Kim, Wizpr Ring'in bu ay sonunda müşterilere ulaşacağını ve ağustos ile eylül ayları arasında ABD ve Avrupa'ya gönderimlerinin yapılacağını duyurdu. Bu heyecan verici teknoloji, yabancı dil bariyerini aşmayı hedefliyor ve global iletişimi sorunsuz hale getirmeyi vaadediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Haziran'da başlayan 9. VivaTech fuarı, Türkiye, Çin, Almanya ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Haziran'da başlayan 9. VivaTech fuarı, Türkiye, Çin, Almanya ve Güney Kore dahil dünya genelinde çeşitli ülkelerden 13 bin 500'den fazla startupı ağırlıyor. Bu yıl 14 Haziran'da sona erecek fuarda Güney Koreli VTouch startupı, "Wizpr Ring" adını verdiği yüzüğünü tanıtıyor. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının desteğiyle çalışan telefon uygulamasına bağlı, yüzük aracılığıyla konuşmaya olanak tanıyan Wizpr Ring teknolojisi, telefondaki diğer uygulamaları da yalnızca sesle kontrol etmeyi sağlıyor. Wizpr Ring, yapay zeka destekli uygulaması sayesinde farklı diller konuşan yabancılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya da katkıda bulunuyor. VTouch'un Eş Üst Yöneticisi (CEO) Seokjoong Kim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
5
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor
6
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
7
Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!