Güney Kore'nin Wizpr Ring'i: Yabancılar Arası İletişimi Kolaylaştırıyor

Wizpr Ring ile Global İletişim Kolaylaşıyor

Güney Koreli VTouch startupının geliştirdiği Wizpr Ring adlı yüzük teknolojisi, kullanıcılara yapay zeka desteğiyle yabancılar arası iletişimi kolaylaştırma imkanı sunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 9. VivaTech fuarında tanıtılan bu yenilikçi ürün, 11 Haziran'da başladı ve 14 Haziran'da sona erecek.

İletişimde Yeni Bir Dönem

Wizpr Ring, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla entegre çalışan bir telefon uygulamasına bağlı olarak çalışıyor ve kullanıcıların sesli komutlar aracılığıyla çeşitli uygulamaları yönetmelerine olanak tanıyor. Bu teknoloji, farklı dillerde iletişim kurmak isteyen yabancılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Seokjoong Kim ile İnovatif Yaklaşımlar

VTouch CEO'su Seokjoong Kim, uygulamanın kullanıcıların söylediklerini anladığını ve bu sayede ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka sistemleriyle etkileşimde bulunabildiğini belirtti. Gürültülü ortamlarda bile, entegre mikrofon sayesinde sesin algılandığını vurgulayan Kim, "İstediğimiz yerde, isteğimiz anda yapay zekayla iletişim kurabiliriz" dedi.

Dil Engellerini Aşmak

Wizpr Ring, dünya çapında tüm dilleri kapsayan bir çeviri uygulaması sunarak, kullanıcıların arkadaşlarına, ailelerine ve meslektaşlarına sesli mesaj göndermelerine imkan tanıyor. Seokjoong Kim, bu yenilikçi ürünün iletişimde büyük bir fark yaratacağına inanıyor.

Yakın zamanda Kullanıcılarla Buluşuyor

Seokjoong Kim, Wizpr Ring'in bu ay sonunda müşterilere ulaşacağını ve ağustos ile eylül ayları arasında ABD ve Avrupa'ya gönderimlerinin yapılacağını duyurdu. Bu heyecan verici teknoloji, yabancı dil bariyerini aşmayı hedefliyor ve global iletişimi sorunsuz hale getirmeyi vaadediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Haziran'da başlayan 9. VivaTech fuarı, Türkiye, Çin, Almanya ve Güney Kore dahil dünya genelinde çeşitli ülkelerden 13 bin 500'den fazla startupı ağırlıyor. Bu yıl 14 Haziran'da sona erecek fuarda Güney Koreli VTouch startupı, "Wizpr Ring" adını verdiği yüzüğünü tanıtıyor. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının desteğiyle çalışan telefon uygulamasına bağlı, yüzük aracılığıyla konuşmaya olanak tanıyan Wizpr Ring teknolojisi, telefondaki diğer uygulamaları da yalnızca sesle kontrol etmeyi sağlıyor. Wizpr Ring, yapay zeka destekli uygulaması sayesinde farklı diller konuşan yabancılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya da katkıda bulunuyor. VTouch'un Eş Üst Yöneticisi (CEO) Seokjoong Kim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.