Güney Kore Ordusu, Çin Yapımı Gözetleme Kameralarını Kaldırdı

Güney Kore Ordusu'ndan Önemli Bir Adım

Güney Kore, askeri güvenliği artırmak amacıyla önemli bir karar aldı ve askeri tesislerinde bulunan Çin yapımı gözetleme kameralarını ortadan kaldırdı. Kuzey Kore sınırına yakın üsler de dahil olmak üzere, toplam 1300'den fazla kamera söküldü.

Kameraların Menşesi Sorgulandı

Yonhap ajansının haberine göre, isminin açıklanmadığı bir askeri yetkili, temmuz ayı sonlarında yapılan incelemelerde bu kameraların Güney Koreli bir şirketten tedarik edildiğini ve aslında Çin'de üretildiğini belirlediklerini ifade etti.

Güvenlik Açıkları ve Riskler

Yetkili, “Kameraların, Çin sunucusuna bağlantı kurarak kaydedilen görüntüleri harici olarak iletebileceği tespit edildi; ancak şu ana kadar herhangi bir veri sızıntısı gerçekleşmedi” şeklinde konuştu.

Yerli Ekipmanla Değişim Süreci

Bu güvenlik endişeleri nedeniyle, Çin yapımı kameralar yerli yapım ekipmanlarla değiştirildi. Ayrıca, kameraların yalnızca askeri eğitim alanları ve üs çitleri için kullanıldığı belirtildi.

Yasal İşlem Değerlendirmesi

Yetkili, tedarikçi firmanın ekipmanların menşe ülkesini gizlediğinden şüphelendiklerini ve ordunun bu şirkete karşı yasal işlem yapmayı değerlendirdiğini vurguladı.