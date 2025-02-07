Güney Kore Ordusuna "Hızlı Yanıt" Talimatı

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, orduya "Kuzey Kore'nin provokasyonlarının ivedilikle yanıtlanması için hazırlıklı olma" talimatı verdi.

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Choi, Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. Choi burada yaptığı açıklamada, "Sağlam bir askeri komuta sistemi kurulurken, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna anında karşılık verecek bir duruş sürdürülmelidir." dedi.

Orduya, ülke içindeki "çalkantılı" durumdan etkilenmemeleri telkininde bulunan Choi, askeri eğitimlerin normal akışında sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, füze denemeleriyle sık sık gündeme gelirken, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etti.