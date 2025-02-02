DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

Güney Kore Polisi, Deepfake İçeriklerle Mücadele için Tespit Sistemi Geliştiriyor

Güney Kore polisi, deepfake içerikleri tespit etmek için 6 milyon dolarlık yatırım yaparak yeni bir sistem geliştirecek.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:36
Güney Kore Polisi, Deepfake İçeriklerle Mücadele için Tespit Sistemi Geliştiriyor

Güney Kore Polisi, Deepfake İçeriklerle Mücadele İçin Yeni Adımlar Atıyor

Güney Kore'de polis, birçok kişinin mağduriyetine neden olan sahte cinsel içeriklerin üretildiği deepfake ile mücadele amacıyla yeni bir tespit sistemi geliştireceğini duyurdu. Yonhap ajansının haberine göre, yapay zekayla üretilen cinsel içerikli görüntü ve seslerle ilgili suçların artış göstermesi, bu çalışmanın temel sebebi oldu.

6 Milyon Dolarlık Yatırım

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, deepfake içerikleri tespit edebilecek bir sistem için yaklaşık 6 milyon dolar yatırım yapılacağı belirtilmiştir. Projenin 2027 yılına kadar tamamlanması öngörülmekte ve bu sistemin, deepfake videolarının tespit sürecini hızlandıracağı ifade edilmektedir.

Deepfake Suçlarında Artış

Güney Kore'de 2024 yılı içerisinde 1094 deepfake suçuyla ilişkili 573 şüpheli gözaltına alındı. Ülke genelinde okul ve üniversitelerle bağlantılı sohbet gruplarında, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun deepfake yöntemiyle manipüle edilen ses ve görüntülerinin yayıldığı tespit edilmiştir.

Telegram Üzerindeki Soruşturma

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram platformuna karşı "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını duyurmuştur. Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle yapılan toplantıda, Telegram yetkilileri bu sorun karşısında gerekli önlemleri alacaklarını ve sıfır tolerans politikası uygulayacaklarını beyan etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı