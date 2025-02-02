Güney Kore Polisi, Deepfake İçeriklerle Mücadele için Tespit Sistemi Geliştiriyor

Güney Kore Polisi, Deepfake İçeriklerle Mücadele İçin Yeni Adımlar Atıyor

Güney Kore'de polis, birçok kişinin mağduriyetine neden olan sahte cinsel içeriklerin üretildiği deepfake ile mücadele amacıyla yeni bir tespit sistemi geliştireceğini duyurdu. Yonhap ajansının haberine göre, yapay zekayla üretilen cinsel içerikli görüntü ve seslerle ilgili suçların artış göstermesi, bu çalışmanın temel sebebi oldu.

6 Milyon Dolarlık Yatırım

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, deepfake içerikleri tespit edebilecek bir sistem için yaklaşık 6 milyon dolar yatırım yapılacağı belirtilmiştir. Projenin 2027 yılına kadar tamamlanması öngörülmekte ve bu sistemin, deepfake videolarının tespit sürecini hızlandıracağı ifade edilmektedir.

Deepfake Suçlarında Artış

Güney Kore'de 2024 yılı içerisinde 1094 deepfake suçuyla ilişkili 573 şüpheli gözaltına alındı. Ülke genelinde okul ve üniversitelerle bağlantılı sohbet gruplarında, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun deepfake yöntemiyle manipüle edilen ses ve görüntülerinin yayıldığı tespit edilmiştir.

Telegram Üzerindeki Soruşturma

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram platformuna karşı "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını duyurmuştur. Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle yapılan toplantıda, Telegram yetkilileri bu sorun karşısında gerekli önlemleri alacaklarını ve sıfır tolerans politikası uygulayacaklarını beyan etmiştir.