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Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Lee, Trabzon'da gazilerle bir araya gelerek iki ülke arasındaki dostluğu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:37
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Güney Kore Savunma Ataşesi Trabzon'da Gazilerle Bir Araya Geldi

Trabzon'da gerçekleştirilen anlamlı buluşmada, Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, gazilerle bir araya geldi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı ve Ataşelik tarafından düzenlenen yemekte önemli isimler yer aldı.

Yemekte; Vali Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanlığı Seyyah Sağıroğlu ve diğer kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Yıldırım'dan Anlamlı Mesajlar

Vali Yıldırım, yemeğin açılış konuşmasında, Türkiye'nin tarihten bu yana mazlumların yanında yer aldığını vurguladı. “Cumhurbaşkanımız, mazlumların hakkını savunmak için sürekli çaba sarf ediyor. Kore Savaşı'nda Türk askerinin Kore halkına yaptığı yardımlar asla unutulmayacak” dedi.

Dostluk Vurgusu

Yıldırım, Lee'nin ziyaretinin, Türkiye-Kore ilişkilerinin hala taze ve güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, “Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulan dostluk her geçen gün daha da güçlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Ataşe Lee'den Teşekkür Mesajı

Ataşe Lee, katılımcılara teşekkür ederek, “Gazilerimizin Kore Savaşı'ndaki fedakarlıkları asla unutulmayacak. Kore, kalbinde her zaman dost ve kardeş Türkiye ile yan yana duracaktır” dedi.

Gazilere Madalya ve Hediyeler Verildi

Yemekte, ayrıca 1950'de Kore halkının bağımsızlığı için ilk asker gönderen ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk, önemli bir tarihsel bağın altını çizdi. Vali Yıldırım, Ataşe Lee ve Yumuk, 92 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'a madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca...

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca bir restoranda organize edilen yemeğe, Vali Aziz Yıldırım (sağda), Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee (solda), Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Yıldırım ve Lee 92 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'a madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca...

Trabzon'da, Güney Kore Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığınca bir restoranda organize edilen yemeğe, Vali Aziz Yıldırım (sağda), Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee (solda), Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Yıldırım ve Lee 92 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'a madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

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