Güney Kore, Suriye ile Diplomatik İlişkileri Gözden Geçiriyor

Güney Kore, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmayı değerlendirme kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı personelinin Suriye'yi ziyaretinin ardından konuya dair bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesi ve yeni bir hükümetin kurulması ile birlikte diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi için uygun koşulların oluştuğu vurgulandı.

Ayrıca, Güney Kore'nin Suriye'nin yeniden inşasında rol almak istediğine de işaret edilen açıklamada, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulmasının önünün açılabileceği kaydedildi.