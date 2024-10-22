Güney Kore ve Endonezya Savunma ve Enerji İşbirliğini Genişletiyor

Güney Kore ve Endonezya Arasında Yeni İşbirliği

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Endonezya ile savunma ve enerji konularındaki işbirliğini geliştirme kararı alındığını açıkladı.

Han, 20 Ekim tarihinde yemin töreni için gittiği Cakarta'da Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. İkili, törenin ardından savunma, elektrikli araçlar ve altyapı alanlarında işbirliğini artırma konusunda önemli kararlar aldı.

İşbirliği Projelerine Özel Dikkat

Kabine toplantısında bu ziyareti değerlendiren Han, "İlgili tüm bakanlıklardan işbirliği projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için özel bir dikkat göstermelerini ve küresel diplomatik sahnede giderek daha fazla önem kazanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkeleriyle yeni projeler keşfetmeye devam etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.