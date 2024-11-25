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Güney Kore ve Malezya, İkili İlişkilerini 'Stratejik Ortaklık' Düzeyine Yükseltti

Güney Kore ve Malezya, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkararak işbirliğini derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:51
Güney Kore ve Malezya, İkili İlişkilerini 'Stratejik Ortaklık' Düzeyine Yükseltti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilişkilerin seviyesini 'stratejik ortaklık' olarak belirledi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Enver İbrahim, diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutlamak üzere Güney Kore'ye resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret çerçevesinde, başkent Seul'de Devlet Başkanı Yoon ile bir araya gelerek ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çeşitli yolları görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, iki liderin işbirliğini artırmak için ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttikleri bildirildi. Açıklamada, Güney Kore ve Malezya'nın savunma sanayi, ticaret, enerji, çeşitli tedarik zincirleri gibi alanlarda ortak çalışmayı geliştireceği ifade edildi.

Yoon ve Enver, ayrıca kritik mineraller, iklim değişikliği ile mücadele ve turizm alanında işbirliğini kolaylaştıracak çeşitli mutabakat zaptı imzalaştıklarını belirtti. Açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin de kınandığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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