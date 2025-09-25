Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal: Narlı-Marmara ve Adalar Hatlarında Değişiklik

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattının bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:55
Güney Marmara'da feribot seferlerinde iptaller

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Yetkililer, Balıkesir hatlarında planlanan bazı feribot seferlerinin yarın gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

GESTAŞ AŞ duyurusu

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki yarınki tüm planlı seferler olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.

Güney Marmara-Adalar hattında hangi seferler yapılacak, hangileri iptal?

Güney Marmara-Adalar hattında ise bazı seferlerin programında farklılıklar bulunuyor. Açıklamada, Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin gerçekleştirileceği belirtildi.

Diğer yandan, şu seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi: Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı seferler.

Yolcuların güncel bilgiler için yetkili kurum duyurularını ve liman işletmelerinin açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

