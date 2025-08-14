Güney Marmara'da Yarınki Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında yarınki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Konuyla ilgili açıklama GESTAŞ AŞ'den yapıldı.

Narlı-Marmara ve Narlı-Balıklı-Avşa Hatları

GESTAŞ'ın duyurusuna göre Narlı-Marmara hattında aşağıdaki seferler iptal edildi: Narlı'dan 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 15.45.

Narlı-Balıklı-Avşa hattında iptal edilen seferler: Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30.

Güney Marmara Adalar Hattı

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten 11.00 kalkışlı seferin Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde gerçekleştirileceği, diğer iptallerin ise şöyle olduğu bildirildi: Marmara'dan 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45 seferleri ile Erdek'ten 19.15 kalkışlı tüm seferler iptal edildi.

Vatandaşların seyahat planlarını güncellemesi ve ek bilgilendirme için GESTAŞ duyurularını takip etmesi öneriliyor.