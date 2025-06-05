Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Güneydoğu Anadolu'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Vakitleri

İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü kutlanacak. Bayram sabahı, tüm Müslümanlar camilere akın ederek bayram namazını eda edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için bayram namazı vakitlerini açıkladı.

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir

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