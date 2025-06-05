Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Güneydoğu Anadolu'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü kutlanacak. Bayram sabahı, tüm Müslümanlar camilere akın ederek bayram namazını eda edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için bayram namazı vakitlerini açıkladı.
Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir
Şehirler ve Namaz Saatleri
- Gaziantep: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:54.
- Diyarbakır: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:40.
- Şanlıurfa: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:48.
- Mardin: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:40.
- Batman: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:37.
- Adıyaman: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:49.
- Kilis: 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:56.
Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:
- Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir.
- Birinci Rekât:
- İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.
- Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.
- İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.
- Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.
- İkinci Rekât:
- İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.
- Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.
- Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.
- Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.
- Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.
Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır.
- Hutbe: Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşır.
Bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek gibi sünnetler de bulunmaktadır. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız sağlık, huzur ve bereketle geçsin.