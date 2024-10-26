Güneydoğu Asya Ülkeleri İsrail'in İran'a Saldırısını Kınıyor

Güneydoğu Asya'nın Tepkisi

Malezya, Endonezya, Maldivler ve Pakistan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı ve bu konuda uluslararası hukuka vurgu yaptılar.

Pakistan'dan Gelen Mesaj

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik son saldırgan eylemlerinden "derin endişe" duyduğunu belirtti. Şerif, "Bu eylemi şiddetle kınayan Pakistan, barış arayışında İran ve diğer komşularının yanında yer almakta, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için tüm tarafları itidalli davranmaya davet etmektedir," dedi.

Malezya'nın Açıklamaları

Malezya Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmekte ve bölgesel istikrarı tehdit etmektedir" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, çatışmaların derhal durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Endonezya'nın Değerlendirmesi

Endonezya Dışişleri Bakanlığı ise, "Çatışmaların bu şekilde tırmanması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İsrail'in bu hukuku hiçe saydığını göstermektedir," şeklinde bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgede kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözüm ile sağlanacağına dikkat çekti.

Maldivler'in Duruşu

Maldivler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının "İran'ın ulusal egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermediği" ifade edildi. Tüm taraflar gerilimi azaltmak ve uluslararası hukuka uymak için itidalli davranmaya davet edildi.

İsrail'in Saldırısı Hakkında

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına karşılık vererek belli askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İran, saldırılara karşı savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde tepki verdiğini, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini ifade etti. Saldırıda iki İran askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.