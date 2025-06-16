Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Tiran'da Başladı

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Toplantısı Tiran'da Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Arnavutluk'un dönem başkanlığını yürüttüğü bu önemli toplantının açılışında konuşan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sürecin tüm katılımcıların eşit söz hakkına sahip olduğu bir platform olarak devam edeceğini vurguladı.

Bölgesel Zorluklar ve Fırsatlar

Hasani, bölgede karşılaşılan zorluklarla birlikte gerçek fırsatların da mevcut olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda GDAÜ üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin daha anlamlı, daha stratejik ve Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla daha uyumlu hale geldiğini belirtti. Arnavutluk'un bu süreçte kararlı bir üye olduğunu ifade etti.

AB Üyeliği Hedefi

Arnavutluk’un müzakere fasıllarının açılmasıyla AB'ye katılım sürecini ilerletme konusunda kararlılık içinde olduğunu paylaşan Hasani, ''Bu yılın sonuna kadar tüm fasılları açmak ve müzakereleri 2027 yılına kadar sonlandırmak hedefimiz iddialı, ancak ulaşılabilir. Arnavutluk'u tam AB üyeliğine hazır hale getirmek için çalışıyoruz.'' dedi.

Orta Doğu Gerginlikleri Üzerine Değerlendirme

Toplantı sırasında Orta Doğu'daki son gelişmelere de değinen Hasani, ''Orta Doğu'daki artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel istikrar için ciddi bir risk oluşturuyor.'' şeklinde konuştu.

Gelecek Planları

Toplantının ardından, gün içinde GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. Arnavutluk, Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında GDAÜ'nün dönem başkanlığını üstlenecek ve ardından başkanlık Bulgaristan'a devredilecek.

GDAÜ, 1996'da tesis edilen ve 13 Balkan ülkesinin dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olarak, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’ı tam üye olarak barındırmaktadır. Arnavutluk'tan önce bu sürecin dönem başkanlığını Kuzey Makedonya yürütüyordu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani (fotoğrafta), Arnavutluk'un dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ'nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani (fotoğrafta), Arnavutluk'un dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ'nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.