Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklama: 2 Zanlı Yakalandı

Güngören'de 14 yaşındaki çocuğun önünde E.G'nin bıçaklanmasıyla ilgili H.K. ve babası T.K. gözaltına alındı; yaralının tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:59
Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklama: 2 Zanlı Yakalandı

Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklama: 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklama olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Olay ve güvenlik kamerası incelemesi

Çalışmada, 45 yaşındaki E.G'nin 14 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklandığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu bıçak kullanan şüphelinin H.K. (22), yanındaki kişinin ise babası T.K. (53) olduğu tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturma

H.K. Bağcılar'da yakalanırken, babası T.K. Güngören'de polis merkezine teslim oldu. Yapılan araştırmada H.K.'nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve elinde yüzeysel kesik bulunduğu anlaşıldı.

T.K., emniyetteki ifadesinde oğlunun ve eski gelininin dışarıda tartıştığını görünce evden çıktığını, komşusu E.G'nin gürültü yapmamaları için uyarması üzerine tartışma yaşandığını, aralarında çıkan kavgaya çevredekilerin müdahale ettiğini anlattı. T.K. E.G'yi kimin yaraladığını görmediğini savundu.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralı E.G'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)