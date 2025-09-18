Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklama: 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklama olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Olay ve güvenlik kamerası incelemesi

Çalışmada, 45 yaşındaki E.G'nin 14 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklandığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu bıçak kullanan şüphelinin H.K. (22), yanındaki kişinin ise babası T.K. (53) olduğu tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturma

H.K. Bağcılar'da yakalanırken, babası T.K. Güngören'de polis merkezine teslim oldu. Yapılan araştırmada H.K.'nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve elinde yüzeysel kesik bulunduğu anlaşıldı.

T.K., emniyetteki ifadesinde oğlunun ve eski gelininin dışarıda tartıştığını görünce evden çıktığını, komşusu E.G'nin gürültü yapmamaları için uyarması üzerine tartışma yaşandığını, aralarında çıkan kavgaya çevredekilerin müdahale ettiğini anlattı. T.K. E.G'yi kimin yaraladığını görmediğini savundu.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralı E.G'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.